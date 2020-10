Rettssak innledet mot fire personer etter at 39 vietnamesere ble kvalt i konteiner

NTB utenriks

Aktor Bill Emlyn Jones levnet ingen tvil om at de innesperrede vietnameserne må ha gjennomlevd fryktelige redsler og lidelser mens de langsomt ble kvalt som følge av oksygenmangel og karbondioksidforgiftning.

– Det er åpenbart at når du fyller en lufttett konteiner med et stort antall mennesker, der de blir sittende i time etter time, så er det svært farlig, sa Emlyn Jones til juryen i domstolen Old Bailey i London onsdag.

– Hvordan det må ha vært inni lastebilen, tør man ikke tenke på, sa han videre.

Nær 40 grader

De 39 vietnameserne, hvorav ti var tenåringer, ble transportert i en kjølekonteiner, men kjølesystemet var avskrudd. Dermed steg temperaturen til 38,5 grader under reisen.

De ble funnet nesten tolv timer etter at de ble låst inn i konteineren.

Det var umulig å sende eller motta meldinger fra innsiden, men usendte meldinger som senere ble funnet på de dødes mobiler, tyder på at de var redd for at de ikke kom til å overleve, ifølge The Guardian

Aktoratet mener at menneskesmuglerne var klar over faren ved manglende oksygen.

Ble bedt om å sjekke

Blant annet fikk lastebilsjåføren som hentet lastebilen på et industriområde i Purfleet i Essex 23. oktober, en melding fra sjefen sin der han ble bedt om å sjekke vietnameserne så fort han kom fram.

– Gi dem luft raskt, men ikke slipp dem ut, skrev han.

Sjåføren stanset like etter at han hadde hentet konteineren. Da han åpnet bakdøren, fant han alle døde.

– Det han fant, må forfølge ham ennå. For de 39 kvinnene og mennene hadde lastebilen blitt graven deres, sa Emlyn Jones.

De to hovedtiltalte er den irske lastebilsjåføren Eamonn Harrison (23) og Gheorghe Nica (43), som er bosatt i Storbritannia. Begge er tiltalt for 39 drap og for medvirkning til ulovlig innvandring.

Seks uker i retten

Harrison antas å ha vært mannen som transporterte ofrene over kontinentet til Zeebrugge i Belgia, der konteineren ble hektet av og lastet på en ferje til Purfleet i England.

Nica anklages for å ha hatt ansvaret for å organisere transporten videre etter at den hadde ankommet Purfleet.

De to lastebilsjåførene Valentin Calota (37) og Christopher Kennedy (24), begge bosatt i Storbritannia, er kun tiltalt for medvirkning til ulovlig innvandring.

Rettssaken er ventet å vare i opptil seks uker.

To andre vil etter alt å dømme bli dømt til fengsel etter at de tidligere i år tilsto og sa seg skyldig i 39 drap og menneskesmugling. Det gjelder lastebilsjåføren Maurice Robinson, som fant likene, og Ronan Hughes, som drev et transportfirma i Nord-Irland.

I tillegg er fire vietnamesere fengslet i Vietnam.

(©NTB)