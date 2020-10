Facebook vil skjerpe kampen mot konspirasjonsteorier

NTB utenriks

Konspirasjonsteorien framstiller president Donald Trump som en hemmelig kriger mot det som påstås å være en hemmelig sammensvergelse som selger barn, og som ledes av pedofile kjendiser og demokratiske politikere i den såkalte dype staten.

Tirsdag kunngjorde Facebook at selskapet fra nå av vil fjerne Facebook-sider, grupper og Instagram-kontoer som åpent støtter QAnon, også når de ikke oppfordrer til vold.

For mindre enn to måneder siden ga Facebook beskjed om at QAnon-grupper kun vil bli fjernet hvis de fremmer vold.

Beslutningen er ledd i arbeidet med å prøve å slå ned på falsk informasjon og konspirasjonsteorier foran valget 3. november. Facebook ønsker ikke å bli brukt til å lure eller forvirre velgerne, slik som forrige valg i 2016.

Bisarre teorier

Fra en første post i 2017 om en bisarr forestilling om salg av bortførte barn og politiske plott har QAnon fått stadig flere tilhengere og en plass til og med i president Donald Trumps Twitter-feed.

FBI sa i fjor at QAnon er en av flere bevegelser som kan få både grupper og individuelle ekstremister til å gjennomføre voldelige handlinger.

En forløper for konspirasjonsteorien var den såkalte Pizzagate-teorien da en mann fra North Carolina bet på forestillingen om at barn ble utnyttet som sexslaver i kjelleren til en pizzarestaurant i Washington som var populær blant demokratiske politikere.

Han stormet restauranten med gevær for å «redde barna». Ingen ble skadd, men han ble dømt til fire års fengsel.

Satan-inspirert

QAnon baserer seg på en fantasifull forestilling om at verden drives av en Satan-inspirert elitegruppe som trafikkerer i barn. Den hevder at gruppa står bak koronapandemien for å få kontroll over folk ved hjelp av vaksiner og 5G.

Konspirasjonsteorien, som er klart antisemittisk, hevder at en rekke ledende demokrater, blant dem tidligere presidenter som Bill Clinton og Barack Obama, sammen med en rekke «venstrevridde» kjendiser og kulturpersonligheter, driver satanisk og pervers seksuell utnyttelse av barn, er kannibaler og konspirerer for å styre USA og verden.

USAs tidligere førstedame og utenriksminister Hillary Clinton er en yndet skyteskive for QAnon-menigheten, og det samme er den jødiske filantropen George Soros og Microsoft-grunnlegger Bill Gates.

Inn i politikken

Selv om det kan være vanskelig å fatte at noen virkelig tror på de elleville påstandene som settes fram, som at Angela Merkel er Adolf Hitlers barnebarn og at 5G-teknologien sprer koronavirus, er det stadig flere som slutter opp om konspirasjonsteorien.

Felles for dem alle er at de ser på president Donald Trump som den store redningsmannen, som i all hemmelighet alt har reddet tusenvis av barn fra å havne i klørne på det hemmelige nettverket.

Konspirasjonsteorien har fått stadig større utbredelse blant tilhengere av Trump, og republikanere som bidrar til å spre teorien, stiller til valg i minst tolv delstater i USA.

En av dem, Marjorie Taylor Greene, vant nominasjonskampen i en sikker republikansk krets i Georgia og blir dermed trolig å finne i Kongressen i Washington fra neste år.

Teorien har begynt å få følgere i Europa og var til stede i den store demonstrasjonen i Berlin i august mot koronatiltak, sammen med nynazister, folk fra ytre høyre og ytre venstre og vaksinemotstandere.

