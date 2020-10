Hviterussisk opposisjonsleder ber Merkel om hjelp

NTB utenriks

Tikhanovskaja ga Merkel en paraply i rødt og hvitt, fargene som er blitt brukt av titusener av demonstranter som har protestert mot gjenvalget av president Aleksandr Lukasjenko 9. august.

Hun takket også Tyskland for å ha vist stor interesse for krisen i Hviterussland.

– Vi er virkelig takknemlige for at du snakker så høyt om Hviterussland. Vi trenger denne oppmerksomheten nå, sa hun.

Etter et 45 minutter langt møte med den tyske statsministeren tirsdag la Tikhanovskaja ut en kunngjøring på meldingstjenesten Telegram. Der understreker hun at demonstrasjonene i Hviterussland ikke er noen kamp mot Russland eller Europa, men en konsekvens av krisen under valget.

– Vi ønsker at Tyskland, som ett av de mektigste landene i verden, hjelper til i forhandlingene, sa hun før møtet med Merkel.

Den tyske regjeringen har ikke kommentert møtet.

Under et arrangement tidligere på dagen med flere ikke-statlige organisasjoner sa opposisjonslederen at Russlands president Vladimir Putin ikke bør blande seg inn i konflikten.

– Jeg vil be Putin om ikke å støtte regimet fordi det som foregår i Hviterussland, er våre interne saker, sa Tikhanovskaja.

