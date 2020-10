Facebook og Twitter blokkerte misvisende koronamelding fra Trump

NTB utenriks

Mens Facebook har fjernet meldingen, har Twitter merket den samme meldingen som villedende og sørget for at brukere ikke kan dele den. På begge plattformer lå imidlertid meldingen ute i timevis før de to selskapene reagerte, melder CNBC.

Twitter begrunner beslutningen med at innlegget fra den amerikanske presidenten bryter det sosiale mediets regler mot desinformasjon om covid-19. Facebook har også tilsvarende regler mot desinformasjon om pandemien.

Trump er selv smittet av koronaviruset og vendte mandag tilbake til Det hvite hus etter å ha vært innlagt på sykehus i tre dager.

Slik lyder meldingen som nå er blokkert på sosiale medier:

«Influensasesongen er på vei! Hvert år dør mange mennesker av influensa, noen ganger over 100.000, tross vaksinen. Kommer vi til å stenge ned landet vårt? Nei, vi har lært oss å leve med det, akkurat som vi har lært oss å leve med covid, som i de fleste befolkninger er langt mindre dødelig!!!»

Så langt er 7,45 millioner mennesker registrert smittet av koronaviruset i USA, ifølge Johns Hopkins University, mens minst 210.195 personer har dødd etter å ha blitt smittet.

Den dødeligste influensasesongen som er registrert siden 2010 i USA, var i 2017–2018. Da døde anslagsvis 61.000 mennesker av influensa, ifølge Centers for Disease Control and Prevention.

