Det hvite hus blokkerer nye vaksineretningslinjer

Mat- og legemiddeltilsynet (FDA) i USA planla nye retningslinjer som anbefaler vaksineutviklere å følge opp testpasienter i minst to måneder etter at de er ferdige med det frivillige vaksineprogrammet.

Offisielle retningslinjer med oppfølgingstid på minst to måneder skulle være en sikkerhet blant annet mot alvorlige bivirkninger før en vaksine godkjennes.

En rådgiver i Det hvite hus bekrefter mandag at denne anbefalingen stanses, og la til at Trump-administrasjonen «ikke så noen klinisk eller medisinsk begrunnelse» for FDAs foreslåtte tilleggskrav.

