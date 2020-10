Armenia åpen for innrømmelser i konflikten med Aserbajdsjan

NTB utenriks

– Konflikter må løses på grunnlag av gjensidige innrømmelser, sier Pasjinian i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

– Nagorno-Karabakh er klar, og Armenia er klar til å speile innrømmelsene som Aserbajdsjan er villig til å gjøre, legger han til.

Nagorno-Karabakh har siden en våpenhvile i 1994 vært kontrollert av armenske separatister støttet av Armenia. Regionen er imidlertid internasjonalt anerkjent som aserbajdsjansk territorium.

Aserbajdsjan, som støttes av Tyrkia, har varslet at landet ikke vil gi seg før regionen er gjenerobret.

Gir Tyrkia skylden

Pasjinian mener at det er Tyrkia som har oppmuntret Aserbajdsjan til å starte kampene søndag for halvannen uke siden. Dermed gir han Tyrkia skylden for opptrappingen.

– Uten Tyrkias aktive engasjement ville ikke dette ha begynt. Avgjørelsen om å starte en krig var motivert av Tyrkias fulle støtte, sier Pasjinian.

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar kunngjorde allerede samme dag som kampene startet, full støtte til Aserbajdsjan.

– Liten vits i våpenhvile

Tirsdag ba Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu verdens ledere om å støtte Aserbajdsjan. Under et besøk i hovedstaden Baku stilte han også spørsmål ved om det er noe poeng i en ny våpenhvile.

Samme dag meldte armenske tjenestemenn at granatangrepene mot Nagorno-Karabakhs største by Stepanakert fortsetter. I sentrum av byen er gatene nå fulle av glass og bygningsrester, ifølge journalister fra AFP.

Mandag ba både Russland, USA og Frankrike partene om å inngå en våpenhvile uten betingelser. Storbritannia og Canada har bedt om det samme. Spesielt stor er bekymringen for sivilbefolkningen ettersom flere angrep har rammet boligområder.

Forventer russisk hjelp

Mens Aserbajdsjan kan lene seg på støtten fra Tyrkia, sier Pasjinian at han er sikker på at Russland vil komme landet til unnsetning og følge opp sine militære forpliktelser hvis kampene fortsetter.

Både Armenia og Aserbajdsjan er tidligere Sovjet-republikker, men Russland og Armenia tilhører samme forsvarsallianse og har også tettere kulturelle bånd ettersom kristendommen står sterkt i begge land.

Men Russland ser ut til å være lite lysten på en militær opptrapping. I stedet har russerne tilbudt seg å megle i striden.

(©NTB)