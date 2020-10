Nobelpris i medisin hedrer virusforskning

NTB utenriks

Harvey J. Alter, Michael Houghton og Charles M. Rice mottar prisen for 2020. Det opplyste det svenske Karolinska Institutet mandag.

Alter og Rice er amerikanere, mens Houghton kommer fra Storbritannia. Forskerne hedres for sine bidrag til kampen mot blodoverført hepatitt C, som forårsaker kroniske leverskader og leverkreft.

– Nobelprisvinnernes oppdagelse av hepatitt C-viruset er en milepæl i det pågående arbeidet med å bekjempe virussykdommer, skriver Nobelförsamlingen ved Karolinska Institutet i en uttalelse.

Koronapandemien

Som følge av koronapandemien har det vært ekstra oppmerksomhet rundt nobelprisen i medisin i år.

Nobelprisene gis vanligvis for prestasjoner som ligger langt tilbake i tid. Derfor lå det ikke an til at medisinprisen ville gå til noen som har jobbet direkte med koronapandemien.

Årets tre vinnere vil dele prispengene på 10 millioner svenske kroner. De mottar prisen 10. desember, men den tradisjonelle tildelingsseremonien i Stockholm er avlyst på grunn av koronapandemien.

Kroniske skader

Viruset som Alter, Houghton og Rice oppdaget på slutten av 1980-tallet, er årsaken til sykdommen hepatitt C. De fleste som smittes, får kroniske leverskader med risiko for å utvikle leverkreft.

Rundt 10.000 personer i Norge har kronisk hepatitt C, og mellom 300 og 400 personer smittes årlig. Mange er ikke klar over at de er smittet og kan være syke i flere år før symptomene utvikles.

Sykdommen sto i 2016 på Leger uten grensers liste over glemte kriser. Hundretusener av mennesker dør hvert år av sykdommer knyttet til hepatitt C, til tross for at det finnes en effektiv, men kostbar medisin.

