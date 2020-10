Kloakken tyder på kraftig smitteøkning i Stockholm

NTB utenriks

Det opplyser forskere ved Kungliga Tekniska högskolan, som siteres av Dagens Nyheter.

– Vi kan i studien konstatere at vi ser en veldig tydelig økning i antallet tilfeller av covid-19 i samfunnet, sier forsker Zeynep Cetecioglu Gurol.

Målingene tyder på at smitten i Stockholm ble fordoblet i september og nærmer seg de høye nivåene i vår.

Også de ordinære smittetallene viser en økning i Stockholm i september. Gurol påpeker at funnene i avløpsvannet ikke påvirkes av at flere mennesker blir testet for koronaviruset.

