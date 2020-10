Sju skutt utenfor begravelsesbyrå i USA

NTB utenriks

De sju ble truffet av skudd fra en bil som kjørte forbi og åpnet ild mot folkemengden, opplyser Barrett.

Det ventes at alle kommer til å overleve. Tilstanden er stabil, opplyser fungerende politisjef Michael Brunson.

Ofrene var menn og kvinner i alderen 20–48 år. Politiet hadde natt til torsdag norsk tid ennå ikke funnet den mistenkte.

Lokalavisen Milwaukee Journal Sentinel melder at rundt 100 sørgende var for å delta i begravelsen til Braxton Taylor, en 26 år gammel person som ble skutt og drept 17. september.

Taylors begravelse ble utsatt som følge av onsdagens skyting.

WISN-TV melder at det så ut til at det var skuddhull på en likbil utenfor bygningen og at bilens vinduer var skutt i stykker.

