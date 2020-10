Ledigheten øker for femte måned på rad i EU

NTB utenriks

Samtidig som ledigheten biter seg fast, øker uroen for at de omfattende statlige støtteprogrammene ikke kan holde utsatte bedrifter flytende i all evighet.

Ledigheten økte fra 7,9 prosent i juli til 8,1 prosent i august, viser offisielle tall som ble lagt fram i Frankfurt torsdag. Omgjort til personer betyr det at 13,2 millioner mennesker er uten jobb, en økning på 251.000 fra måneden før.

Økonomer venter at tallet vil stige ytterligere når tiltakene utløper ved årsskiftet. Et annet utviklingstrekk som går i negativ retning, er at økende smitte i mange land vil kunne føre til gjeninnføring av restriksjoner på samhandel mellom ulike bedrifter og bransjer.

(©NTB)