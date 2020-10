Armenske styrker hevder å ha skutt ned helikopter fra Aserbajdsjan

NTB utenriks

Militære myndigheter i Aserbajdsjan var imidlertid raskt ute med å dementere meldingen. Det er ikke kjent om menneskeliv gikk tapt under den angivelige nedskytingen.

Den intense artilleribeskytningen fortsatte torsdag fra både armensk og aserbajdsjansk side til tross for internasjonale oppfordringer om våpenhvile.

Krigshandlingene har bakgrunn i en flere tiår lang strid om kontrollen over området Nagorno-Karabakh. Det ligger inne på aserbajdsjansk side av grensen, mens styres av armenske separatister.

I byen Stepanakert ble det natt til torsdag hørt to store eksplosjoner, og luftvernsirenene ble slått på. Innbyggere sier til nyhetsbyrået AFP at byen ble angrepet av droner.

Kampene mellom de to landene blusset opp sist søndag. Meldinger fra begge sider tyder på at rundt 130 mennesker har mistet livet i kampene som i all hovedsak utspiller seg som utveksling av artilleriild.

Forsvarsdepartementet i Aserbajdsjan sa torsdag morgen at landets styrker i løpet av natten gjennomførte «knusende angrep» mot armenske stillinger. Ledere for utbryterne i Nagorno-Karabakh beskriver situasjonen langs grensen som svært spent og sier at det ble skutt heftig fra begge sider i nattetimene.

Russland og Frankrike har innstendig bedt partene om å innstille kampene, men både Armenia og Aserbajdsjan har så langt avvist alle oppfordringer om å sette seg til forhandlingsbordet.

