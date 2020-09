Første presidentdebatt ble kaotisk og vanskelig å styre

NTB utenriks

Trump gikk aggressivt ut fra første øyeblikk og avbrøt gang på gang både Wallace og Biden, som i sin tur til tider virket oppgitt og kalte Trump en klovn og den verste amerikanske presidenten noensinne.

– Hold kjeft, mann, sa Biden en gang da Trump igjen overkjørte ham og beskyldte ham for å være avhengig av det radikale venstre.

Wallace tryglet begge menn om å slutte å avbryte. Biden forsøkte å avverge angrepene og snakket flere ganger rett til seerne i stedet for å svare Trump.

– Det er vanskelig å få inn et ord her med denne klovnen, sa han da.

Gikk bort fra tema

Det var også vanskelig for Wallace å styre debatten siden Trump i sine svar stadig gikk bort fra temaet og i stedet angrep Biden.

Wallace måtte også flere ganger håndtere at Trump framsatte klare usannheter, som for eksempel at han har sørget for at prisen på medisin er senket med 80–90 prosent.

Debatten ble avsluttet med at Wallace ba begge kandidater love å respektere utfallet av valget.

Biden gjorde det, mens Trump unngikk et klart svar og insisterte heller på at opptellingen kan ta måneder, at valget ville være fullt av fusk på grunn av poststemmene, og at han først og fremst er opptatt av at det blir riktig.

Wallace ba også begge oppfordre sine tilhengere til å holde seg i ro i den delikate perioden mens stemmene telles.

– Jeg vil oppfordre mine tilhengere til å gå til valglokalene og passe veldig godt på, svarte Trump.

Skremselstaktikk

Biden avsluttet dette segmentet med å be velgerne ikke bekymre seg for Trumps skremselstaktikk.

– Jeg vil godta valgresultatet, og det vil han også. Vet dere hvorfor? Fordi når alt er talt opp, er alt over, sa han.

– Wallace prøvde også å få et svar fra Trump om hvor mye han hadde betalt i føderal skatt.

Han spurte Trump flere ganger og viste til New York Times' artikkel om Trumps selvangivelser som viser at han kun betalte 750 dollar i føderal skatt to ganger i 2016 og 2017.

– Betalt millioner i skatt

Trump svarte at han har betalt millioner av dollar i skatt, og at det vil komme fram når hans skattepapirer blir lagt fram.

Biden svarte at da må han legge fram papirene, noe Trump ikke har gjort trass i løfter om det.

– Dere vil få se, var det han svarte Wallace på det.

I løpet den halvannen timen debatten varte, var debatten innom en rekke temaer, som utnevnelsen av høyesterettsdommer, koronapandemien, klimaendringer, økonomien, rasisme og opptøyer i amerikanske byer og helsereformen.

Det var trolig vanskelig for seerne å få noe ut av den kaotiske debatten om hvert av temaene.

Men Trump slapp ikke unna sin håndtering av koronapandemien, som Biden beskyldte ham for å gjøre langt verre enn den burde ha blitt ved ikke å ha noen plan.

Forsvarte sønnen

En av gangene da Biden riktig hevet stemmen og viste indignasjon, var da han tok sin sønn Beau i forsvar. Sønnen tjenestegjorde i Irak og døde for få år siden av kreft, og Biden kalte ham en helt, ikke en taper slik Trump har kalt døde soldater.

Trump slo tilbake med å trekke fram hans andre sønn Hunter, som han beskyldte for å ha tjent millioner av dollar på utenlandske investeringer, blant annet i Kina, mens faren var visepresident.

På spørsmål om han tror på klimaendringer, svarte Trump at det gjør han til en viss grad, og at han også er opptatt av rent vann og ren luft.

Men han støttet ikke harde reguleringer som han mente ville skade økonomien.

Manglende skogrøkt

Deretter gikk han inn på skogbrannene i California og gjentok sin tidligere påstand om manglende skogrøkt som årsak slik at gamle, tørre trær tar fyr.

Han kritiserte også Parisavtalen, som han trakk USA ut av, fordi den bare ville føre til at energiprisene går til himmels.

Biden gjorde det klart at det første han vil gjøre, er å melde USA inn i Parisavtalen igjen, og at en satsing på grønn teknologi og nye miljøvennlige bygninger vil skape tusener og millioner av arbeidsplasser.

Beskyldt for rasisme

Da debatten kom inn på temaet om rase og opptøyer, beskyldte Biden Trump rett ut for å være rasist.

– Dette er en president som fyrer opp under rasistisk hat, raseskille, sa han og la til at det er systemisk urettferdighet i USA.

Trump slo tilbake og sa at Biden som senator sto bak en lov på 90-tallet som skadet afroamerikanerne.

– Vi tror på lov og orden, men det gjør ikke du, sa Trump til Biden.

På spørsmål fra Wallace om han her og nå kunne fordømme hvit makt-tilhengerne og be dem ikke fyre mer opp under uroen, svarte Trump at det ville han, men at han faktisk ikke ser mye til noe fra høyresiden, og at mesteparten av volden er det antifa og den radikale venstresiden som står bak.

– Dette er ikke et høyreproblem, dette er et venstreproblem, sa han.

(©NTB)