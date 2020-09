Debattreglene endres i USA

NTB utenriks

De mange avbrytelsene, de aller fleste fra Trumps side, preget tirsdagens første debatt mellom de to amerikanske presidentkandidatene. Biden ble avbrutt en rekke ganger av Trump, før han rakk å fullføre setninger.

Det er tydelig at «ytterligere strukturer må tilføres til formatet for de gjenværende debattene for å sikre en mer ryddig diskusjon», uttaler den tverrpolitiske kommisjonen som arrangerer duellene.

Ordstyreren under tirsdagens 90 minutter lange debatt i Cleveland, den erfarne TV-journalisten Mike Wallace, slet tungt og irettesatte gjentatte ganger Trump for å avbryte Biden.

En av endringene kommisjonen nå vurderer, er om ordstyreren i de kommende debattene skal ha anledning til å skru av mikrofonen når kandidatene ikke respekterer reglene og holder seg til sin tilmålte taletid.

Den neste debatten mellom Trump og Biden finner sted 15. oktober i Miami i Florida, en av vippestatene der resultatet kan bli svært avgjørende for valgutfallet 3. november.

Før debatten i Florida møtes visepresident Mike Pence og Demokratenes utfordrer Kamala Harris til debatt i Salt Lake City i Utah 7. oktober.

Den tredje og siste debatten mellom Trump og Biden finner sted i Nashville i Tennessee 22. oktober.

(©NTB)