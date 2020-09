Audis tidligere toppsjef i retten for utslippsjuks

NTB utenriks

Audis moderselskap Volkswagen innrømmet for fem år siden å ha jukset med programvaren i millioner av dieselbiler slik at det skulle se ut som om de var mer miljøvennlige enn de i virkeligheten var.

Rettssaken mot Stadler er ventet å vare i to år. Han står tiltalt sammen med tidligere styremedlem i Porsche, Wolfgang Hatz, og to ingeniører.

Blant anklagene er bedrageri, dokumentforfalskninger og villedende markedsføring. Aktoratet mener at Stadler fortsatte å selge kjøretøy som viste feil utslipp, selv om han visste om jukset. Han ble Audis toppsjef i 2007, samme år som selskapets ingeniører jobbet med å utvikle programvaren som skulle vise feil utslipp.

Tiltalebeslutningen er på 90 sider og skal leses opp under rettssakens første dag.

Rettssaken foregår i et fengsel i München for at det skal være mulig å opprettholde sosial avstand og hindre koronasmitte. Alle de fire tiltalte møtte i retten onsdag.

Ifølge påtalemyndigheten har en av ingeniørene kommet med en delvis tilståelse om sin rolle da det ble gjort tekniske endringer for å lure miljøvernmyndighetene. Hans forsvarer sier at hans klient kommer til å gi en utfyllende forklaring under rettssaken, og at den vil avsløre mange nye detaljer om skandalen.

Den andre ingeniøren skal ha tilstått alle forholdene han er tiltalt for.

