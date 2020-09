Tyskland strammer inn koronaregler

NTB utenriks

Tyskland har den siste tiden opplevd store smitteutbrudd knyttet til bryllup, familieselskaper og fester. En reaksjon er derfor nødvendig for å stanse smittespredningen, og en ny nedstenging må unngås, slår statsminister Angela Merkel fast.

– Vi vet at vi står overfor vanskeligere tider, nemlig høsten og vintermånedene, sier Merkel.

De nye smitteverntiltakene er et resultat av forhandlinger tirsdag mellom Merkels føderale regjering og lederne i landets 16 delstatsregjeringer.

De klarte ikke å bli enige om regler for private fester, og privat eiendom er eksplisitt unntatt fra begrensningene. I stedet kommer de med en sterk anbefaling om at man begrenser samlinger i private hjem til 25 personer.

Bøter

Merkel er også enig med delstatene om å innføre bøter på minst 50 euro for personer som ikke oppgir riktig kontaktinformasjon til barer og restauranter med hensyn til smittesporing.

Innstrammingene for innendørs arrangementer i offentlige eller leide rom, vil ikke umiddelbart gjelde over hele landet. De skal slå inn lokalt når antallet nye smittetilfeller passerer 35 per 100.000 innbyggere i et bestemt område.

Ytterligere tiltak vil gjelde i områder der nye smittetilfeller passerer 50 per 100.000 innbyggere. Her settes en grense på 25 deltakere i offentlige eller leide lokaler, mens anbefalinger for samlinger i private hjem er inntil ti personer.

Unntak

Unntak skal gis til arrangementer som er registrert på forhånd, og som tar i bruk hygieneplaner godkjent av helsemyndighetene.

Merkel understreker behovet for målrettede, lokale tiltak mot regionale utbrudd.

Behovet for å koordinere innsatsen under pandemien ble styrket da antallet nye smittetilfeller på ett døgn igjen passerte 2.000 denne uka. Hvis utviklingen fortsetter, kan de daglige tallene passere 19.000 før jul, advarer Merkel.

Skoler og barnehager må ikke stenges helt i framtida, mener Merkel. Hun tar til orde for en ny teststrategi for lærere og elever. Statsministeren oppfordrer også folk til å bli i Tyskland i høstferien og viser til de økende smittetallene i europeiske naboland.

Alkohol

Før tirsdagens forhandlinger skrev tyske medier at Merkels regjering ville forsøke å overtale delstatsmyndighetene til å begrense alkoholsalget i områder med høy smitte.

Tyskland begynte å lempe på strenge smitteverntiltak i slutten av april, da flere uker med blant annet stengte butikker hadde brakt de daglige smittetallene ned fra en topp på rundt 6.000.

(©NTB)