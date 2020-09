NTB utenriks

Bilder fra Cleveland Hopkins International Airport viser en tilsynelatende kampklar Trump, ledsaget av USAs førstedame Melania Trump.

Kort tid tidligere forlot Joe Biden et regnvått New Castle i hjemstaten Delaware og ble sett da han gikk om bord i flyet på New Castle Airport under en paraply.

Debatten mellom de to begynner klokka 21 lokal tid, klokka 3 natt til onsdag norsk tid, og den ledes av Fox News-journalisten Chris Wallace.

(©NTB)