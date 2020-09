NTB utenriks

Fra myndighetene heter det at stengingen fra 5. til 18. oktober vil regnes som en ekstra høstferie, uten at undervisningen flyttes over på nett, slik man har gjort tidligere.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin ber familier unngå å ta med barna ut på offentlige steder, slik at man får begrenset smittespredningen.

Fra før har eldre i Moskva fått beskjed om at de ikke bør forlate hjemmet med mindre det er ytterst nødvendig, og arbeidsgivere blir oppfordret til å la ansatte jobbe hjemmefra.

