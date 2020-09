Matmangelen stiger massivt blant barn i Syria

NTB utenriks

Tallene er fra FNs matvareprogram og er gjengitt i en ny rapport fra Redd Barna.

– Det er nesten en hel generasjon med barn som risikerer feilernæring fordi foreldrene deres ikke har råd til å sette mat på bordet, sier Anne Margrethe Rasmussen, områdeansvarlig for Midtøsten i Redd Barna i Danmark

Den enorme økningen i antall barn som risikerer feilernæring, skyldes ifølge organisasjonen en kombinasjon av flere ting, som til sammen skaper en katastrofe.

Stengte grenser

Først og fremst skyldes det en kombinasjon av ti års krig og en enorm økonomisk krise, som Syria er midt inni. I tillegg har det siden juli kun vært mulig å bringe inn humanitær hjelp via én grenseovergang.

En annen viktig grenseovergang er stengt fordi store internasjonale aktører ikke greier å forhandle fram en løsning.

I tillegg til dette kommer koronapandemien, som har ført til at noen av de mest utsatte og fattigste familiene har mistet sitt inntektsgrunnlag.

Matmangel betyr enten av barna ikke får nok mat til å bli mette hver dag, eller at foreldrene ikke lenger greier å gi barna sine frukt, grønnsaker og kjøtt.

– Ikke et luksusproblem

– Det kan kanskje lyde som et luksusproblem, at man ikke kan få frukt, grønt og kjøtt. Men det er noe som pågår over lang tid, og så kan det medføre feilernæring og få alvorlige konsekvenser for barna, sier Rasmussen.

Feilernæring kan blant annet svekke barnas fysiske og mentale utvikling, samt deres motstandskraft mot sykdom. Det kan også bety at barna klarer seg dårligere på skolen.

Rasmussen understreket at verdenssamfunnet må gripe inn for å hjelpe det økende antallet syriske barn som opplever å sulte.

– Det må sikres at vi organisasjoner kan yte hjelp til dem som trenger det mest. Derfor er det viktig at vi får gjenåpnet grenseovergangene slik at det kan komme mat og hjelp inn i landet, sier hun.

Den ene grenseovergangen som fortsatt kan brukes for å bringe inn hjelp fra FN og andre organisasjoner, ligger mellom Tyrkia og den nordvestlige delen av Syria.

(©NTB)