Trumps sønn kritiserer New York Times

NTB utenriks

New York Times har fått tilgang til Trumps selvangivelser siden 1990-tallet. Disse viser angivelig hvordan selskapene hans har gått med store underskudd og at han selv har betalt lite eller ingen inntektsskatt.

I 10 av de 15 årene før han ble valgt til president i 2016, betalte Trump overhodet ikke inntektsskatt. I 2016 betalte han drøyt 7.000 kroner i inntektsskatt, og det samme betalte han året etter. Dette er langt mindre enn det en gjennomsnittlig amerikansk arbeider betalte i inntektsskatt.

Galt bilde

Trumps sønn Donald Trump jr. mener New York Times tegner et galt bilde av farens økonomi og skatteinnbetalinger.

– Selvsagt gjør New York Times dette, de gir et selektivt bilde av alt dette én dag før debatten i et forsøk på å gi Joe Biden noe å angripe med, sier han til Fox News.

Den første TV-debatten mellom Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden finner sted natt til onsdag norsk tid.

Falske nyhetsmedier

Trump anklager i likhet med sønnen New York Times for å feilinformere.

– De falske nyhetsmediene, akkurat som ved valget i 2016, henter på ondsinnet vis og ved hjelp av ulovlig innhentet informasjon fram skatteinnbetalingen min og alt annet tøv. Jeg har betalt millioner av dollar i skatt, men hadde i likhet med alle andre anledning til å avskrive og få skattekreditt, tvitret han mandag.

Trump har som første amerikanske president i moderne tid nektet å offentliggjøre selvangivelsene sine.

(©NTB)