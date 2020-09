NYT: Trump betalte ikke skatt i ti av 15 år

NTB utenriks

Det viser opplysninger fra selvangivelser gjennom 20 år som New York Times har fått fatt i.

Ifølge avisa betalte Trump 750 dollar (7.000 kroner) i føderal inntektsskatt i 2016, året da han ble valgt til president, og 750 dollar igjen i sitt første år som president.

I ti av de foregående 15 årene han ikke betalte noe, var det angivelig fordi han hadde større tap enn inntekter.

Trump selv avviser på en pressekonferanse søndag kveld opplysningene og kaller dem fullstendig falske – fake news. Han hevder han har betalt mye i skatt.

Han lovte også at all informasjon om skatten hans vil bli offentliggjort, men det lovte han også før valget i 2016, uten at han har innfridd ennå.

Kjempet imot

Trump har tvert imot kjempet innbitt, også i retten, mot alle som søker tilgang til hans skatteopplysninger, inkludert Kongressen, som har gått til sak mot ham som ledd i Kongressens kontrollansvar.

En advokat for Trump Organization, Alan Garten, sa til New York Times at «de fleste, om ikke alle, faktaene synes å være upresise». Han sier at Trump har betalt titalls millioner dollar i skatt.

Trump er den første amerikanske presidenten i moderne historie som ikke har villet legge fram sine selvangivelser. Han hevder at hans skatteopplysninger er svært komplekse, og at han ikke kan offentliggjøre dem siden de er under revisjon.

Det ville imidlertid ikke være til hinder for å offentliggjøre dem, og mange mener han nekter å legge dem fram fordi han har noe å skjule.

Oppga tap

Tallene New York Times har analysert, viser at han oppga et tap på 47 millioner dollar i 2018, selv om han et annet sted oppga at han tjente 435 millioner dollar.

Detaljene i tallene kan skape tvil om hans beskrivelse av seg selv som en smart og patriotisk forretningsmann. De avdekker i stedet en serie finanstap og inntekter fra utlandet som kan være i konflikt med hans plikter som president.

I de to første presidentårene fikk Trumps konsern inntekter for 73 millioner dollar fra virksomhet i utlandet, blant annet Filippinene, India og Tyrkia, i tillegg til golfeiendommene i Skottland.

Han betalte rundt 150.000 dollar i skatt både i Filippinene og India, betydelig mer enn de 750 dollar to ganger i USA.

Skal ha krevd fradrag for frisør

New York Times har funnet at Trump har brukt mange måter å redusere skatten på. Han har blant annet krevd fradrag for private utgifter som bolig, privatfly og 70.000 dollar til frisør i forbindelse med TV-showet The Apprentice.

Avsløringen av skattepapirene hans kommer bare to dager før den første TV-debatten med utfordreren Joe Biden og få uker før presidentvalget.

