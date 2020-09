Koronafond sentralt i fransk budsjettforslag

NTB utenriks

Redningspakken ble foreslått tidligere måneden og skal etter planen finansieres delvis med penger fra EU. Det legges ikke opp til å øke skattene for å betale for gjenreisingen.

I år har Frankrike brukt 460 milliarder euro – drøyt 5.100 milliarder kroner – på å dempe de økonomiske konsekvensene av pandemien. Landet ligger an til et underskudd på 10,2 prosent av bruttonasjonalprodukt i år, men planen er å komme ned på 6,7 prosent til neste år. Samtidig er det ventet at økonomien vil vokse med 8 prosent etter en anslått nedtur på 10 prosent i år.

– Vi implementerer gjenreisingsfondet slik at pengene kan brukes raskt og få størst mulig effekt. Det er ingen grunn til å gi opp tanken på gjenreising, bare fordi helseproblemene dukker opp på ny, sier finansminister Bruno Le Maire.

Frankrike opplever for tiden en ny oppblomstring av smitten, med 14,412 nye smittetilfeller søndag. Både torsdag og fredag var tallet nærmere 16.000. Helsemyndighetene sier sykehusene kan få problemer, og det er innført strengere restriksjoner for blant annet serveringssteder og idrettsarenaer.

