Verden har nå passert 1 million registrerte koronadødsfall

NTB utenriks

Oversikten til nettstedet Worldometer viste søndag ettermiddag 1.000.195 dødsfall knyttet til koronapandemien.

Det er bekreftet i overkant av 33 millioner smittetilfeller, hvorav 24,5 millioner har blitt registrert friske igjen.

Skyter fart i Europa

Den siste tiden har pandemien skutt fart i en rekke europeiske land, og veksten har vært markert i Frankrike, Storbritannia, Russland og Spania.

I Frankrike ble det lørdag registrert nye 14.412 tilfeller, og smittenivået er nå på det høyeste nivået som er målt. I Storbritannia er det i fire dager målt mer enn 6.000 smittede per døgn, også dette er på rekordnivå.

Kurven i Russland peker også i feil retning, og både fredag og lørdag ble det registrert over 7.000 smittede.

Lørdag er det registrert like i underkant av 3.000 nye smittetilfeller i Nederland. Landet har registrert åtte nye koronarelaterte dødsfall.

I Ukraina er registrert 3.130 nye tilfeller og 56 koronarelaterte dødsfall lørdag.

I løpet av samme døgn har det blitt innlagt 13 nye koronapasienter på danske sykehus. Danmark har også registrert 424 nye smittetilfeller, samt ett nytt dødsfall.

Tegn på bedring

Det er imidlertid verdt å huske at det gjennomføres langt flere tester nå enn i starten av pandemien. Forskere ved Imperial College i London har antydet at det i starten av pandemien kan ha vært omkring nye 100.000 tilfeller daglig i Storbritannia, skriver Sky News.

Da var det bare en liten del av tilfellene som ble registrert, siden testingen lå på et lavere nivå.

Nå viser dødsratene rundt om i verden en flatere tendens enn i den tidlige fasen. Tilsynelatende går det også bedre med dem som får viruset, enn det gjorde i de første månedene av pandemien.

– Ulike typer medisiner har vist seg å være til hjelp for å behandle pasienter, og leger vet mer om hvordan man skal behandle de aller sykeste pasientene, sier direktør Francis Collin ved US National Institutes of Health (NIH).

– Fasemessig er vi nå i de «urolige tenårene» med tanke på å lære hvilke behandlingsmetoder som fungerer. Vi er forbi barndommen, men vi er ennå ikke voksne, sier Collins.

Ble oppdaget i januar

Koronaviruset ble først oppdaget i Kina i januar i år, og har siden utviklet seg til en global pandemi som har fått store konsekvenser verden over

Det første bekreftede dødsfallet av sykdommen ble registrert i Wuhan-provinsen i Kina 9. januar, mens det første dødsfallet utenfor Kina ble registrert 1. februar på Filippinene.

Det første dødsfallet utenfor Asia ble registrert i Frankrike 14. februar. 12. mars opplyste statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse at det første dødsfallet i Norge var blitt registrert.

Det er siden da registrert 270 dødsfall knyttet til pandemien i Norge, men helsemyndighetene understreker at det er vanskelig å skille mellom hvor mange som har dødd av korona og hvor mange som har dødd med sykdommen.