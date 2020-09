Stoltenberg: Nato må gjøre mer i kampen mot klimaendringene

NTB utenriks

– Klimaendringene truer vår sikkerhet, skriver Stoltenberg i en kronikk den tyske avisen Welt am Sonntag.

– Derfor må Nato gjøre mer for å forstå klimaendringene, og inkludere dem i alle aspekter i våre oppgaver, fra militær planlegging til måten vi trener og utdanner våre væpnede styrker, skriver han videre.

Han mener også at Nato og alliansens medlemsland har et ansvar for å redusere utslipp og avhengigheten av fossilt brensel.

– Nato må være forberedt på å reagere på klimarelaterte katastrofer, slik vi gjorde under covid-19-krisen, skriver generalsekretæren.

Nato har levert tonnevis av medisinsk utstyrt og opprettet nesten 100 mobile sykehus i forbindelse med koronakrisen, ifølge Stoltenberg.

(©NTB)