Separatister i Nagorno-Karabakh erklærer full militær mobilisering mot Aserbajdsjan

Separatistene, som har kontrollert enklaven siden 1994, meldte søndag morgen at aserbajdsjanske styrker bombet både frontlinjen og byen Stepanakert. De sa også at de hadde skutt ned to aserbajdsjanske kamphelikoptre og tre droner etter at bombingen begynte.

Få timer senere erklærte separatistenes presidentskap full militær mobilisering og ga beskjed om at det nå er regionens krigslover (martial law) som gjelder.

Regjeringen i Aserbajdsjan sa på sin side at de armenske separatistene angrep først, og at det dreide seg om en motoffensiv.

– Sivile tap

Begge parter sier at sivile liv har gått tapt i det som er de hardeste kampene mellom de to partene på flere år.

– Det er rapportert om døde og sårede blant sivile og soldater, heter det i en melding fra presidentens kontor i Aserbajdsjan.

Forsvarsdepartementet i Baku hevder det handler om en «motoffensiv» som skal sørge for befolkningens sikkerhet og få slutt på Armenias «kampaktivitet».

Armenias statsminister Nikol Pasjinian forsøker på sin side å mane til sammenhold og kampånd.

– La oss stå fast bak vår stat, vår hær, og vi vil vinne. Lenge leve den armenske hæren, heter det i meldingen på Facebook.

Opprustning

Etniske armenske separatister har siden en våpenhvile i 1994 hatt kontroll over Nagorno-Karabakh, som internasjonalt er anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men der store deler av befolkningen er armenere.

Før dette hadde en seks år lang krig krevd 30.000 liv, samtidig som om lag 800.000 aserbajdsjanere ble drevet på flukt. Konflikten er en av de verste i kjølvannet av Sovjetunionens sammenbrudd i 1991.

Både Frankrike, Russland og USA har forsøkt å megle som en del av den såkalte «Minsk-gruppen», men det siste forsøket brøt sammen i 2010.

Aserbajdsjan, som er rikt på olje, har brukt store summer på å ruste opp militært og har lovet å gjenerobrer Nagorno-Karabakh med makt.

Armenia har varslet at det i så fall vil forsvare territoriet, som separatistene har erklært som uavhengig, men som er sterkt avhengig av støtten fra Armenia.

