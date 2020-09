NTB utenriks

Separatistene melder også at de har skutt ned to aserbajdsjanske kamphelikoptre etter at bombingen begynte søndag morgen.

Angrepene er ifølge separatistene rettet mot frontlinjen og regionens viktigste by Stepanakert.

Separatistene kontrollerer den hovedsakelig armenskbefolkede enklaven, men den er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan.

