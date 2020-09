Rundt 200 pågrepet under nye demonstrasjoner i Hviterussland

NTB utenriks

Departementets talspersoner avviser at politiet har brukt sjokkgranater, men bekrefter at politiet har tatt i bruk annet utstyr for å kontrollere folkemengdene, uten å gå i detaljer.

Ifølge offisielle resultater vant Lukasjenko valget 9. august med 80 prosent av stemmene. Opposisjonen anerkjenner ikke resultatet og mener valgfusk ligger bak.

Titusener av hviterussere har siden samlet seg i gatene med krav om at Lukasjenko går av, og søndag er blitt dagen for store ukentlige demonstrasjoner.

