Fire pågrepet etter helikopterkapring i Belgia

Det opplyser politiet i landet. De tror det dreier seg om et forsøk på å frigi fanger.

Politiet utstedte tidligere arrestordre på en 24 år gammel hovedmistenkt fra Tongeren øst i landet, sammen med to andre mistenkte på henholdsvis 18 og 22 år. Nyhetsbyrået Belga melder at også en 50 år gammel mann som er den hovedmistenktes adoptivfar, ble pågrepet og senere løslatt.

Belga har tidligere meldt at tre væpnede menn tok kontroll over et helikopter i Antwerpen på fredag.

I luften truet de den 36 år gamle piloten med skytevåpen og tvang henne til å fly over de to fengslene, opplyser en talsmann for påtalemyndigheten til byrået.

Ifølge TV-kanalen VRT tror politiet at mennene ville forsøke å lande, men at plassen var for liten. De ble deretter fløyet til en parkeringsplass øst for Brussel.

Ingen fanger er savnet etter hendelsen.

