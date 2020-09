100.000 demonstrerte i Hviterussland – rundt 200 pågrepet

NTB utenriks

Søndag var den 50. dagen på rad med demonstrasjoner siden Lukasjenko hevdet å ha vunnet presidentvalget 9. august med 80 prosent av stemmene. Opposisjonen anerkjenner ikke resultatet og mener valgfusk ligger bak.

Det ble søndag også avholdt flere andre demonstrasjoner i en rekke hviterussiske byer.

Rundt 200 demonstranter ble pågrepet rundt om i landet, ifølge innenriksdepartementet.

I Minsk blokkerte politiet av sentrum av byen med pansrede kjøretøy og vannkanoner. Departementets talspersoner avviser at politiet har brukt sjokkgranater, men bekrefter at politiet har tatt i bruk annet utstyr for å kontrollere folkemengdene, uten å gå i detaljer.

Hyller demonstrantene

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja hyllet søndag demonstrantenes engasjement og oppfordrer dem til å holde ut.

– I dag er det dag nummer 50 med våre demonstrasjoner, og det hviterussiske folk har igjen gått ut i gatene. Vi er nødt til å stanse dette regimet, og vi vil gjøre det på en fredfull måte, sa hun i en uttalelse.

– Demokrati er folkets makt. Et helt folk er sterkere enn én mann, sier hun videre.

Tidligere denne uken uttalte Tikhanovskaja til NTB at de forventer at EU ikke anerkjenner Lukasjenko som landets legitime president, og hun oppfordret samtidig til sanksjoner. Hviterussland advarer mot sanksjoner og sier det vil ha motsatt effekt.

Macron ber om at han trekker seg

I helgen gikk Frankrikes president Emmanuel Macron ut med en klar oppfordring til Lukasjenko om å trekke seg.

– Det er en maktkrise, en autoritær leder som ikke kan akseptere demokratiets logikk og som henger fast ved makten. Det er helt klart at Lukasjenko må gå av, sa Macron.

Macrons uttalelse falt ikke i god jord hos Lukasjenko selv, som svarte med et tydelig stikk tilbake.

– Jeg vil si til Frankrikes president at ifølge hans egen logikk så skulle han ha gått av for to år siden, da de gule vestene først startet å demonstrere i Paris' gater, sier Lukasjenko.

(©NTB)