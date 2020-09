Tusenvis demonstrerer mot smitteverntiltak i London

NTB utenriks

London-politiet har advart demonstrantene om at også de må følge smittevernreglene. Politiet sa i forkant at de først vil forsøke å snakke med folk og forklare situasjonen, men at de kan komme til å gå mer håndfast til verks hvis de ikke når fram.

– Jeg skjønner at det er stor frustrasjon knyttet til reglene, men de er laget for å holde folk trygge fra et dødelig virus, sier politiets talsmann Ade Adelekan.

Talerne under lørdagens demonstrasjon avviser at de er konspirasjonsteoretikere, og sier de kjemper for ytringsfrihet og menneskerettigheter,

– Vi er lei av skremselspropaganda og feil fremstilling av fakta. Vi er lei av at friheten vår blir innskrenket, sa en av talerne, Dan Astin-Gregory. Han erkjenner at pandemien har forårsaket død og lidelse, men mener tiltakene ikke står i stil med trusselen.

Storbritannia har de siste dagene registrert de høyeste smittetallene noensinne. Fredag ble det meldt om 6.874 nye tilfeller. Regjeringens smitteverneksperter har advart om at det i midten av oktober kan bli opptil 50.000 nye tilfeller av covid-19 daglig hvis ikke situasjonen bedrer seg.

Så langt er det registrert nesten 42.000 dødsfall som knyttes til covid-19 i landet, og over 423.000 tilfeller er registrert.

