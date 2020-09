Trump lover å erklære KKK og Antifa som terrororganisasjoner

NTB utenriks

Trump har tidligere omtalt Antifa som en terrororganisasjon, men amerikanske medier skriver at det ikke finnes noen lovbestemmelse som kan støtte opp om dette.

Samtidig har over 500.000 skrevet under på et opprop for å få ham til å erklære KKK som en terrororganisasjon.

I sin nye økonomiske plattform for svarte amerikanere, der Trump kommer med lovnader om hva han vil gjøre for denne gruppen hvis han blir gjenvalgt, kommer han til å erklære både Antifa og Ku Klux Klan som terrororganisasjoner.

Gjør lynsjing til hatkriminalitet

Trump lover også å kategorisere lynsjing som nasjonal hatkriminalitet, melder Fox News. Trolig kommer han til å gjøre endringene gjennom en presidentordre.

I planen, som omtales som «Platiniumplanen», lover Trump også å bruke flere milliarder dollar av føderale midler på svarte samfunn. Han lover også å opprette en ny nasjonal høytidsdag, den 19. juni, for å feire at slaveriet tok slutt i USA.

Mange svarte amerikanere feirer allerede denne dagen som en alternativ nasjonaldag.

Tre millioner arbeidsplasser

Ifølge New York Post vil Trump love svarte amerikanere lovendringer som skal gjøre det lettere for dem å kjøpe eget hus, forbedre bredbåndstilgangen i nabolag med mange svarte og gjennomføre økonomiske reformer som han mener vil gi afroamerikanere tilgang på tre millioner nye arbeidsplasser.

Trump er for tiden på valgkampturné i Georgia og andre delstater med en stor andel svarte innbyggere. Dette er en gruppe demokratene vanligvis har høy oppslutning blant, noe Trump ønsker å gjøre noe med før valget i november.

Flere konservative medier omtaler planen Trump legger fram som et aggressivt forsøk på å kapre svarte velgere.

(©NTB)