Taliban vil ha politisk avtale før våpnene legges ned

Mens representanter for opprørsgruppa og den afghanske regjeringen har sittet i forhandlinger i Qatar, blir situasjonen på bakken i Afghanistan stadig mer voldelig.

USAs utsending for afghansk forsoning, Zalmay Khalilzad, sier at Taliban ikke vil godta en fullstendig og permanent våpenhvile før det er klart hva slags politisk innflytelse den islamistiske gruppa får.

Khalilzad håper likevel at Taliban vil trappe ned angrepene.

– De har sagt at de vil vurdere det, avhengig av hva forslaget er. Regjeringen støtter det også, sier han til den amerikanske TV-kanalen PBS.

På spørsmål om hvorfor Taliban ikke har brutt offentlig med al-Qaida, slik de lovet i avtalen som gruppa tidligere har inngått med USA, svarer Khalilzad at USA vil vurdere situasjonen i løpet av de to neste månedene, etter at antall utenlandske soldater i Afghanistan er redusert til 4.000-5.000. I dag befinner det seg 8.500 utenlandske soldater i landet.

Flere titall mennesker er de siste dagene drept i Taliban-angrep. Bare på onsdag ble 28 medlemmer av landets sikkerhetsstyrker drept i Uruzgan-provinsen sør i landet.

Lørdag hevdet gruppa å ha drept en rekke soldater i Bamiyan-provinsen sentralt i landet, samt i Badakhshan i nordøst.

