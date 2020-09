Libanons nominerte statsminister gir opp regjeringsprosjektet

NTB utenriks

Lørdagens kunngjøring kommer en knapp måned etter av Adib fikk jobben med å danne en ny regjering. Den forrige gikk av etter den katastrofale eksplosjonen i Beirut 4. august.

At Adib nå gir opp, er et hardt slag mot forsøket på å bryte den langvarige politiske handlingslammelsen i Libanon, et forsøk som blant annet Frankrikes president Emmanuel Macron har engasjert seg sterkt i.

Libanon er inne i en stor økonomisk krise som ble forverret etter eksplosjonen. De materielle ødeleggelsene var enorme, 200 mennesker mistet livet og 6.500 ble skadd.

