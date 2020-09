NTB utenriks

De tre væpnede mennene tok kontroll over helikopteret i Antwerpen på fredag, melder nyhetsbyrået Belga.

I luften truet de den 36 år gamle piloten med skytevåpen og tvang henne til å fly over de to fengslene, opplyser en talsmann for påtalemyndigheten til byrået.

Ifølge TV-kanalen VRT tror politiet at mennene ville forsøke å lande, men at plassen var for liten. De ble deretter fløyet til en parkeringsplass øst for Brussel, ifølge Belga.

Ingen fanger er savnet etter hendelsen.

