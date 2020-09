Amerikanske medier: Trump har valgt Barrett til Høyesterett

NTB utenriks

Sent fredag kveld norsk tid kom det meldinger om at republikanske politikere forventet at Trump ville kunngjøre Barrett som sitt valg lørdag. En rekke medier, blant dem New York Times og Fox News, melder at valget er tatt, og at det blir Barrett.

Fox News skriver at Trump vil forsøke å få senatet til å godkjenne henne før valgdagen i november. Barrett er allerede utpekt som de konservatives favoritt, og valget av henne vil rokke betydelig ved maktbalansen i Høyesterett.

Barrett var onsdag på et møte med presidenten i Det hvite hus, og der skal hun ha overbevist Trump om at hun er kvinnen for jobben. Ifølge kildene til New York Times er ingen andre intervjuet for embetet.

Det ble en ledig plass i høyesterett etter at Ruth Bader Ginsburg (87) døde forrige uke. Dette er den tredje dommerutnevnelsen til høyesterett fra Trump.

