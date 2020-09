NTB utenriks

WHO holdt en pressekonferanse på nett fredag. Verden må gjøre alt som er mulig for å stanse spredningen av viruset, sa WHOs krisedirektør Michael Ryan da han ble spurt om to millioner døde i pandemien var mulig.

– Ellers vil vi se det tallet, og dessverre også mye høyere tall, sa han.

Fredag er det registrert nær 989.000 dødsfall forårsaket av pandemien globalt.

