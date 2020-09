Minst 16 migranter fryktes omkommet i forlis i Middelhavet

NTB utenriks

Forliset er det siste i en lang rekke slike hendelser.

Den synkende båten ble oppdaget av libyske fiskere torsdag, opplyser IOM. De reddet 22 personer opp av vannet, blant dem folk fra Egypt, Bangladesh, Syria, Somalia og Ghana.

Tre er funnet døde, blant dem en mann og en kvinne fra Syria, og minst 13 andre er savnet og antas å ha mistet livet.

Båten som kantret, satte ut fra byen Zliten øst for Libyas hovedstad Tripoli sent onsdag. Den libyske kystvakten sier at dødstallet kan komme til å stige. De leter etter de savnede i området.

