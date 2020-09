Mann terrorsiktet etter angrep med kjøttøks i Paris

NTB utenriks

Det franske kontoret som etterforsker terrorsaker, PNAT, opplyser at de har åpnet sak etter hendelsen fredag. Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin sa samme kveld at angrepet «åpenbart var en islamistisk terrorhandling».

– Dette er gaten der Charlie Hebdo pleide å holde til, dette er slik islamistiske terrorister opererer, sa Darmanin til TV-kanalen France 2.

– Dette er et nytt blodig angrep på landet vårt, sa han.

Tolv personer, blant dem noen av Frankrikes fremste tegnere, ble drept i terrorangrepet mot satiremagasinet i januar 2015. Rettssaken mot en gruppe personer som mistenkes for å ha vært medskyldige, har pågått i tre uker i Paris.

Magasinet satte sinnene i kok blant mange muslimer da bladet trykket karikaturer av profeten Muhammed.

Ikke livstruende

Frankrikes statsminister Jean Castex besøkte åstedet etter angrepet. Han opplyste at det er to journalister som er blitt skadd, og sa også at tilstanden ikke var livstruende for dem.

Den som antas å være angriperen, ble pågrepet ikke langt fra åstedet fredag. Ifølge PNAT er det sannsynligvis snakk om en 18-åring som er født i Pakistan. Han skal ha kommet alene til Frankrike for tre år siden.

En annen person, en 33-åring, ble pågrepet senere. PNATs leder Jean-François Ricard sier vedkommende avhøres for å avklare forholdet til 18-åringen.

I tillegg er fem personer pågrepet i Paris-forstaden Pantin, under en ransaking av en eiendom som knyttes til den hovedmistenkte. De skal avhøres, opplyser en rettskilde. Alle de fem er født mellom 1983 og 1996.

– Jaget av mann med machete

En stor kjøttøks ble funnet i nærheten av åstedet, og antas å være våpenet som ble brukt.

– To kolleger av oss røykte sigaretter på gata. Jeg hørte skrik, gikk bort til vinduet og så en kollega, blodig, som ble jaget av en mann med en machete, forteller en ansatt i filmproduksjonsselskapet Premieres Lignes til AFP.

Ledelsen i selskapet, som produserer dokumentarer, bekrefter overfor TV-stasjonen BFM at to av deres ansatte er skadd. Angriperen skal ha flyktet inn på en metrostasjon.

Et annet øyenvitne, Kader Alfa, sier til nyhetsbyrået AP at han så en mann i 30- eller 40-årene med en øks. Mannen skal ha gått bak en person som var dekket av blod.

EU-president Charles Michel uttrykker medfølelse med ofrene for angrepet. Terror har ingen plass i Europa, skriver han på Twitter.

Det var et stort politioppbud ved åstedet i Paris etter angrepet, og folk ble oppfordret til å holde seg unna området. Elever på fem skoler fikk beskjed om å holde seg innendørs.

