En person pågrepet etter knivangrep i Paris – to kritisk skadd

NTB utenriks

Det ble først meldt at to personer var ettersøkt, men politiet sier de nå mener det kun er én person som står bak, som nå er blitt pågrepet nær Place de la Bastille.

Politier gjennomfører imidlertid søk i området mens den pågrepne blir avhørt, opplyser politikilder til AP. Det er et stort politioppbud på stedet, og folk har blitt oppfordret til å holde seg unna området.

For de to skadde er tilstanden «svært kritisk», ifølge en tjenesteperson i politiet.

Politiet opplyste først at fire personer ble skadd i knivangrepet, men en tjenesteperson opplyser til AP at det kun er snakk om to personer.

Angrepet fant sted nær de gamle lokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo, som ble rammet av et terrorangrep i 2015, der 12 mennesker ble drept.

Området ble sperret av etter funn av en mistenkelig pakke. Nyhetsbyrået melder at det ikke er funnet eksplosiver i pakken.

Knivangrepet finner sted mens det pågår en rettssak mot flere som angivelig skal ha medvirket til angrepet mot Charlie Hebdo, men det er uklart om det har noe med angrepet å gjøre.

Fredag skal enkene etter dem som åpnet ild i redaksjonslokalene, vitne.

(©NTB)