EU anker dom om Apples skatt i Irland

Kommisjonen mener Irland har gitt Apple en ulovlig skattefordel og ga i 2016 beskjed om at IT-giganten måtte betale 13 milliarder euro mer i skatt, et beløp som i dag tilsvarer rundt 144 milliarder kroner. Apple mener kravet innebar dobbeltbeskatning og fikk i juli medhold i underretten i EU-domstolen.

– Dommen reiser en rekke viktige juridiske punkter som er relevant for kommisjonens anvendelse av reglene om statsstøtte i saker som gjelder skatteplanlegging. Vi mener også retten har begått flere juridiske feil, sier kommisjonens visepresident Margrethe Vestager i en pressemelding.

– Dersom medlemsstater gir enkelte multinasjonale selskaper fordeler som ikke er tilgjengelige for andre, skader dette konkurransen og bryter reglene for statsstøtte, legger hun til.

Kommisjonen mente Apples bruk av to irske datterselskaper innebar at selskapet kunne rapportere inn et overskudd på driften i Europa som kun var en brøkdel av det reelle beløpet. Apple har på sin side fastholdt at det meste av verdiskapningen skjer i USA.

Irland sier Apple ikke har fått noen særbehandling, og landet var fornøyd med rettens avgjørelse i juli. De ønsket ikke å kreve inn det ekstra milliardbeløpet.

