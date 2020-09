Demonstrasjonene fortsatte etter portforbud i Louisville

NTB utenriks

Portforbudet trådte i kraft klokken 21 lokal tid i den største byen i Kentucky i USA. Demonstrantene samlet seg ved en kirke i sentrum, og opprørspoliti stengte av gatene i nærheten.

Før demonstrasjonen ble demonstrantene oppfordret til å holde sammen og ta vare på hverandre dersom de ble møtt med maktbruk.

– Vi vil vise landet og verden hva vi mener, sa demonstrant Shameka Parrish-Wright.

Flere pågrepet

Det er så langt ikke meldt om voldelige konfrontasjon mellom politiet og demonstrantene, men flere har blitt pågrepet. Kvelden og natten i forveien ble i alt 127 personer pågrepet i demonstrasjoner i byen.

Demonstrasjonene startet onsdag i Louisville og flere andre byer i USA etter at ingen politibetjenter ble tiltalt for drapet på afroamerikanske Breonna Taylor. Hun ble skutt og drept i sin egen bolig i forbindelse med en politirazzia i vår.

Nye demonstrasjoner oppsto også torsdag i blant annet Philadelphia og Rochester i New York.

Ber om ro

Ordføreren i Louisville har innført portforbud i helgen, mens guvernøren i Kentucky har kalt inn delstatens nasjonalgarde til det som omtales som «begrensede oppdrag».

– Spørsmålet er åpenbart: Hva skal vi gjøre med denne smerten? Det er ingen enkle svar på det spørsmålet, sa ordfører Greg Fischer på en pressekonferanse.

Han oppfordret samtidig til ro etter at fredfulle demonstrasjoner onsdag ble voldelige. To politibetjenter ble onsdag kveld skutt og såret. Den demokratiske guvernøren, Andy Beshear, oppfordrer også til ro og orden og sier at «vold ikke kan rettferdiggjøres med vold».

Beshear sier han snakket med Donald Trump etter hendelsen og at presidenten tilbød å sende føderale styrker for å bistå. De to ble imidlertid enige om at politiets tilstedeværelse i byen og delstaten var på et «passende nivå».

