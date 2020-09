Trump vil ikke love en fredelig maktovertakelse

NTB utenriks

– Vi vil se hva som skjer, sa Trump da han onsdag fikk spørsmål fra en journalist om han vil forplikte seg til en fredelig maktovertakelse.

– Du vet at jeg har klaget svært mye over stemmesedlene, og stemmesedlene er en katastrofe, svarte Trump.

Det er høyst uvanlig at en sittende president uttrykker noe annet enn full tillit til det amerikanske demokratiets valgprosess. Men for fire år siden ville han heller ikke forplikte seg til å godkjenne en eventuell seier til sin motkandidat Hillary Clinton.

Trump sier også at han tror valgresultatet vil ende i høyesterett, og at det derfor er viktig å få utpekt en ny dommer så raskt som mulig etter at Ruth Bader Ginsburg døde fredag i forrige uke. Hvis Trump greier å få en dommer godkjent i det republikanskkontrollerte Senatet før valget, vil seks av ni dommere være konservative og utnevnt av republikanske presidenter, tre av dem av Trump.

Biden: Irrasjonelt

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden reagerer sterkt på at Trump ikke vil love en fredelig maktovertakelse hvis han taper.

– Hva slags land er vi i? Han sier så irrasjonelle ting. Jeg vet ikke hva jeg skal si til det. Men det overrasker meg ikke, sa Biden da han ble bedt om å kommentere Trumps utsagn onsdag kveld.

Trump har flere ganger sådd tvil om forhåndsstemming via posten er til å stole på. Han hevder det kommer til å føre til storstilt valgfusk, noe amerikanske valgmyndigheter avviser blankt. Han har heller ingen dokumentasjon for påstandene.

Trump har også sagt at den eneste måten Demokratene kan vinne valget på, er ved hjelp av valgfusk.

Storstilte kutt

Samtidig har han ansatt en ny nasjonal postmester, som har begynt å gjennomføre store kostnadskutt i postvesenet i tråd med Trumps ønsker, noe som har fått posten til å hope seg opp i store deler av USA.

I år er det ventet at langt flere velgere vil stemme via posten enn normalt, spesielt demokrater.

(©NTB)