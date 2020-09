To politibetjenter skutt i Louisville i Kentucky

NTB utenriks

Politiet bekrefter at en politibetjent er skutt, og flere medier, blant dem Sky News og Fox News melder at to betjenter skal være skutt.

Tilstanden til politibetjentene er ikke kjent, men politiet i Louisville sier de vil informere om tilstanden til de to så snart som mulig.

Skyteepisoden skal ha skjedd rundt klokken 20.30 lokal tid.

Det er også uklart hva som skjedde, men det oppsto onsdag protester i byen Louisville og i flere andre byer i USA etter at en politimann slapp drapstiltale.

Politimannen er tiltalt for å ha opptrådt farlig – men ikke for drap – etter politirazziaen der afroamerikanske Breonna Taylor ble drept i Kentucky i vår.

