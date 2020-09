Legemangel etter oppblussing av koronasmitte i Madrid

NTB utenriks

I tillegg planlegger myndighetene å utvide restriksjoner som ble innført for 850.000 mennesker i og rundt den spanske hovedstaden for et par dager siden.

Innbyggere får kun reise ut av de aktuelle områdene for å dra på jobb, skole eller til legen. Fredag vil det bli opplyst hvilke nye områder som skal omfattes av begrensningene.

– Situasjonen er ikke god, verken i Spania eller i Madrid, sa Ignacio Aguado, hovedstadsregionens visepresident, på en pressekonferanse onsdag.

Myndighetene i Madrid håper å få hjelp fra militæret til koronatesting og desinfisering i de rammede områdene. I tillegg har de bedt den spanske regjeringen om 222 ekstra politifolk til å håndheve karanteneregler.

Det er også behov for flere leger, og myndighetene ønsker å ansette 300 nye leger fra land utenfor EU, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Komplekse regler har imidlertid gjort dette vanskelig.

Spanias helseminister Salvador Illa oppfordret denne uken innbyggerne i Madrid til å begrense sine bevegelser og sin sosiale kontakt så mye som overhodet mulig.

I Madrid er det blitt registrert over 770 smittetilfeller per 100.000 innbyggere over en periode på 14 dager. Dette er nesten tre ganger så høyt som det gjennomsnittlige smittenivået i Spania – som er det høyeste i EU.

(©NTB)