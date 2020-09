Ny nedgang for fransk og britisk økonomi

NTB utenriks

Nedgangen i Frankrike knyttes til en ny bølge med koronasmitte som igjen har tvunget næringslivet til å sette på bremsene.

I en foreløpig oversikt over innkjøpssjefsindeksen (PMI) fra IHS Markit går det fram at aktiviteten falt til 48,5 poeng i september, mot 51,6 poeng i august. Alt under 50 poeng tyder på at økonomien krymper.

Den samme utviklingen er registrert i britisk næringsliv. Også der var aktiviteten i privat sektor lavere i september enn i august. Det gjelder spesielt sektorer som er avhengig av forbrukernes etterspørsel.

Storbritannia har i likhet med Frankrike opplevd en kraftig økning i smittespredningen den siste tiden, noe som har fått regjeringen til å innføre nye restriksjoner for å bremse smitten.

Der sank PMI fra 59,1 i august til 55,7 i september, ifølge IHS Markit. Dermed tyder tallene på at Storbritannia fortsatt har økonomisk vekst, noe som skyldes fortsatt god aktivitet i både tjenestesektoren og industrien. Målingen ble imidlertid gjort før den britiske regjeringen varslet nye smitterestriksjoner som innebærer at puber og restauranter må stenge senest klokka 22, og at alle som kan, jobber hjemmefra.

