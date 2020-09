Putin tilbyr russisk vaksine til FN-ansatte

NTB utenriks

– Russland er rede til gi FN all nødvendig kvalifisert bistand, sa Putin, ifølge en utskrift av talen offentliggjort av Kreml.

I likhet med andre politiske toppledere har Putin spilt inn sin tale til FNs hovedforsamling på forhånd.

I talen tar han også til orde for en internasjonal avtale som vil forby utplassering av militære våpen i verdensrommet.

Putin bruker dessuten koronapandemien som et argument for heving av økonomiske sanksjoner. Vestlige land innførte omfattende sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim-halvøya for seks år siden.

