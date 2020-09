Kraftig skjerping av koronatiltakene i England

NTB utenriks

– Vi har, som Spania og andre land, nådd et farlig vendepunkt, og vi må agere nå, sa Johnson i en tale til Parlamentet.

Blant annet kunngjorde han at puber og spisesteder må stenge kl. 22, og at så mange som mulig må jobbe hjemmefra for å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset.

Den britiske regjeringen styrer helsepolitikken bare i England, men Johnson sa at også Skottland, Nord-Irland og Wales vil innføre lignende tiltak.

Innføringen av nye restriksjoner skjer dagen etter at myndighetene opplyste at antall nye smittetilfeller har doblet seg hver sjuende dag i flere uker og kan nå nærmere 50.000 per dag i oktober om ingenting gjøres for å bremse pandemien.

(©NTB)