Hellas og Tyrkia gjenopptar forhandlinger

NTB utenriks

De to landene er enige om å starte forhandlinger, meldte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på et videomøte med Tysklands statsminister Angela Merkel og EU-president Charles Michel tirsdag.

Opplysningene om at forhandlingene gjenopptas for første gang siden 2016, ble bekreftet av greske myndigheter kort tid senere. Ifølge dem er de to landene enige om å ha «utforskende samtaler» i Istanbul i løpet av kort tid.

Hellas og Tyrkia er dypt uenige om de maritime grensene i områder øst i Middelhavet, der begge land håper de kan utvinne store gassforekomster. Området ligger like ved flere greske øyer, men er samtidig nærmere det tyrkiske fastlandet enn det greske.

Tyrkia har innledet seismiske undersøkelser i området, noe som har ført til en svært spent situasjon. I slutten av august deltok både Hellas, Kypros, Frankrike og Italia i en felles militærøvelse sør for den greske øya Kreta.

Skjellsordene har samtidig haglet mellom tyrkerne og grekerne. Tyrkia har advart Hellas mot at opptrappingen kan føre til krig, mens Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis har erklært at hans regjering har lagt flere tiår med passiv utenrikspolitikk bak seg.

EU har dessuten truet Tyrkia med sanksjoner hvis landet fortsetter letingen etter naturgass.

(©NTB)