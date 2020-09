EU-toppmøte utsettes – presidenten har vært i kontakt med koronasmittet

NTB utenriks

Michels talsmann skriver på Twitter at presidenten har vært i kontakt med en sikkerhetsvakt som har testet positivt.

– Presidenten testes jevnlig og testet negativt i går. I tråd med belgiske regler har han gått i karantene i dag, skriver talsmannen.

De 27 EU-landenes stats- og regjeringssjefer var ventet til Brussel torsdag og fredag. Blant hovedtemaene for møtet som i stedet skal holdes 1. og 2. oktober er unionens forhold til Kina og Tyrkia.

Det er også ventet at sanksjoner mot Hviterussland blir tatt opp på møtet. Så langt har Kypros stilt seg i veien for de planlagte sanksjonene, opplyser kilder i diplomatiet.

Kypros skal ha satt som betingelse for sanksjonene at det også innføres sanksjoner mot Tyrkia for leteboringen i Middelhavet.