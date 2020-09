Boliger trues av stor skogbrann nær Los Angeles

NTB utenriks

Brannen, kalt Bobcat (rødgaupe på norsk), dekker et område på rundt 427 kvadratkilometer og er en av de største som noen gang er registrert i Los Angeles-fylket. Den har rast i mer enn to uker og brannmannskapene har klart å begrense bare rundt 15 prosent av den.

Tusener av beboere i åsene og ørkenområdene rundt brannen har fått evakueringsordre og advarsler. Så langt er det ikke meldt om personskader. Men 18 boliger og andre bygninger er blitt ødelagt og ytterligere 11 er blitt skadd.

Brannen, som er rundt 80 kilometer nordøst for sentrum av Los Angeles, er en av over 20 store skogbranner som for tiden herjer i California.

Fem av de største skogbrannene i delstatens historie har så langt svidd av over 14.500 kvadratkilometer med terreng, et område som er større enn delstaten Connecticut, sa Californias guvernør Gavin Newsom mandag.

På delstatsnivå er over 23.000 mennesker evakuert.

