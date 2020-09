Trump varsler høyesterettsnominasjon mot slutten av uka

NTB utenriks

I et intervju med Fox News oppgir han at han har en liste med fem aktuelle kandidater.

– Jeg vil kunngjøre det fredag eller lørdag, og da begynner arbeidet, men forhåpentligvis er det ikke for mye arbeid, sier Trump i intervjuet mandag.

Han sier han vil vente til etter minnegudstjenesten for den avdøde dommeren Ruth Bader Ginsburg, men insisterer samtidig på at nominasjonen kommer raskt nok til at Senatet har god tid til å godkjenne en ny høyesterettsdommer før valget 3. november.

– Den endelige avstemningen bør tas før valget. Vi har massevis av tid til det, sier Trump.

Frir til Florida

Han har allerede nevnt to kvinnelige dommere som aktuelle for vervet: Amy Coney Barrett og Barbara Lagoa, hvorav sistnevnte er fra Florida og har cubanske røtter.

– Lagoa er ypperlig. Hun er latinamerikansk, hun er en flott kvinne. Vi elsker Florida, sier Trump.

Ginsburg, som døde fredag, var en av fire liberale dommere i høyesterett. Hennes siste ønske var at hennes etterfølger ikke blir utnevnt før etter valget.

Trump sår imidlertid tvil om Ginsburg har sagt dette.

– Jeg vet ikke at hun sa det, sier han og antyder at kunngjøring som Ginsburgs barnebarn kom med, kan være skrevet av ledere i Demokratene.

Demokratene krever at forsamlingen må vente med å holde en avstemning til etter valget.

Frykter 4-4-resultat

Blant de åtte gjenværende dommerne er det fem konservative og tre liberale. En av de konservative, John Roberts, har de siste årene stemt med den liberale fløyen i flere saker.

Dette gjelder blant annet en sak som handlet om retten til abort i Louisiana og Trumps forsøk på å avslutte DACA-programmet, som gir barn av migranter rett til å jobbe eller studere i USA i to år.

Trump sier han vil unngå en situasjon der domstolen blir splittet på midten. Han er dessuten sikker på at Demokratene ville gjort det samme hvis det var de som kontrollerte Det hvite hus og Senatet.

– Hvis Demokratene var i samme posisjon, er det null sjanse for at de ikke ville gjort det. De ville ikke snakket om det en gang. De ville sagt at du var gal, sier Trump.

Hvis domstolen får enda en Trump-utnevnt dommer, vil høyesterett ha et konservativt flertall i lang tid framover. Det vil kunne dreie den amerikanske samfunnsutviklingen i sterk konservativ retning både når det gjelder verdispørsmål som abort og likekjønnede ekteskap, og når det gjelder saker som helseforsikringer for alle, innvandringspolitikk og våpenlover.